Muğla'da Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yapılan Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yapılan Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bodrum'da Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile yapılan Torba Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon hattı tamamlanarak hizmete alındı. Bodrum'un Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi birinci etap altyapı çalışmalarının açılış törenine; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Rektör, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve davetliler katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Turizm Bakanlığı'nın ortak projesi olan 'İçmeler Arıtma Tesisi ve Torba, Kızılağaç, Çiftlik Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi' projesi sayesinde söz konusu bölgelerde yaşayan 7 bin 733 kişiye hizmet sunacak. Yaz aylarındaki turizm tesisi ve ikinci konut nüfusu ile birlikte Arıtma Tesisi'nden hizmet alacak kişi sayısı 100 bine ulaşacak.

Projenin hayata geçirilmesi ile kanalizasyon şebekesi bağlanan mahallelerden Büyükşehir Belediyesi tarafından alınması gereken atıksu gelirleri, 27 yıl süre ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Büyükşehir Belediyesi, uzun vadeli ödeme planlaması ile bir bölgeyi daha kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisine kavuşturdu.

Açılış töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediye'miz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız ortak bir projede Torba bölgesine çok büyük bir ihtiyaç olan altyapı çalışması gerçekleştirdi. Torba'daki bu yatırım için Sayın Bakan'ımıza ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye'miz Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi, Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi'miz, Gümbet Atıksu Arıtma Tesisleri'miz en kısa zamanda devreye girecek. Bodrum'un arıtma tesisi kapasitesi yüzde 92'ye ulaşmış olacak."

Bodrum'da altyapı sorunun yüzde 92'sinin çözüme kavuştuğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ile birlikte ilk olarak Ölüdeniz'de arıtma tesisi yaparak önemi bir hizmet hayata geçirdik. Burada arıtma tesisimizin kapasitesini arttırarak Ölüdeniz sahilinin korunması ile ilgili irade gösterdik. Ölüdeniz şu an arıtma ile ilgili her hangi bir problem yaşamıyor. 2020 yılında burada temel atma töreninde birlikte olduk. Birinci ünitenin bitmesinin ardından yine birlikteyiz. Karşılıklı konuşarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda Muğla'ya hizmetlerimizin devam etmesini temenni ediyorum. Çünkü bu tesis tüm Bodrum'da yapmakta olduğumuz altyapı yatırımlarıyla ilgili baktığımızda önemli bir katkı sağlıyor. Kanalizasyon ve arıtma ile ilgili bütün Bodrum'a hitap eden kapasiteyi yüzde 46'dan yüzde 92'ye çıkartıyoruz. Bu tesis şu anda yaptığımız işle yüzde 8 ile yüzde 10 arasında katkı yapıyor. Bakanlıkla olan protokolümüz 27 yıllık. Bu protokol süresince ihtiyaç duyulduğunda kapasite iki katına çıkartılacak. Biz 27 yıl boyunca atıksu ücretini bakanlığa vererek yatırımın maliyetini karşılamış olacağız."

Başkan Gürün, il genelinde ve özellikle Bodrum'da sürdürdükleri altyapı yatırımları ile çok büyük eksikleri giderdiklerine vurgu yaparken, Bodrum'da altyapıdan yararlanma oranını yüzde 46'dan yüzde 92'ye çıkardıklarını, gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından bu oranı yüzde 100'e tamamlayacaklarına vurgu yaptı. Gürün, şöyle devam etti:

"İmar Planı yetkisi açısından baktığımızda Muğla'nın yüzde 25'inin plan yetkisi bakanlıklarda. Bunlardan birisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız. Yani bir bölgeyi turizm alanı ilan edip proje yapma yetkisine sahip. Bizim temennimiz Çevre, Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan uygulamalarda yapılan projelerin altyapısının da yapılması gerektiği yönündedir. Bodrum çok özel bir yer. Biz bu nedenle Bodrum'da şehrimizin en büyük tesisi olan Turgutreis'te arıtma tesisini yapıyoruz. Ayrıca kanalizasyon projesinde de son noktaya geldik. Bunun yanı sıra Gümbet ve Gümüşlük Arıtma Tesisleri'ni yenileyerek kapasitelerini yükseltiyoruz. Yapılan bu çalışmalarla Bodrum'da altyapıdan yararlanma oranını yüzde 46'dan, yüzde 92'ye yükselttik. Yüzde 8'lik bölümle ilgili ÇED çalışmaları var. Bu sorunları aşarak ve mevcut yatırımlara ek yatırımlar hayata geçireceğiz. Bodrum'da altyapıyı yüzde yüz tamamlamış olacağız. Bu gün açılışını yaptığımız tesisinin Bodrum'umuza, Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Muğla'nın geleceğini güven altına almanın adımlarını atıyoruz. Bakanlığımız yerel yönetimlerle işbirliği her zaman güçlü olmuştur. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü imzalayarak kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisini kapsayan altyapı yatırımlarına başladık. Toplamda 42 kilometrelik bir çalışma yapıldı. 20 bin metreküp kapasiteli tesisi ilçemize kazandırdık. Bodrum'umuza hayırlı olsun" dedi.