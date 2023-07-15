Muğla'da Tatilciler Sıcak Havada Denizde Serinlemeye Çalıştı

Muğla'da tatilciler ve kent sakinleri aşırı sıcaklar nedeniyle denizde serinlemeye çalıştı. Ölüdeniz, Akyaka, Bodrum ve Marmaris gibi turistik bölgelerde sahiller yoğunluk yaşadı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da tatilciler ile kent sakinleri aşırı sıcaklar nedeniyle denizde serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 43, deniz suyu sıcaklığının 30 derece kaydedildiği Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'de yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi. Tatilciler, Kumburnu ve Belcekız plajlarına akın etti.

Macera tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaprak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını seyretti.

"Sakin Kent" unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Çok sayıda kişi serinleyebilmek için denize girdi.

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi. Akyaka'daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sundu.

Bodrum ilçesinde de Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü, Torba ve Gündoğan gibi sahillerde yoğunluk oluştu.

Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Mahallesi'ndeki Kız Kumu plajında da yoğunluk yaşandı.