Muğla'da Tatilciler Saklıkent Kanyonu'nda Serinledi

Muğla'da hava sıcaklıklarının artmasıyla tatilciler, Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda serinledi. Kanyon, zorlu parkuru ve rafting gibi adrenalin yüklü aktiviteleriyle yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor. Su sporları yapmayı tercih edenler ise Karaçay Nehri'nde rafting yapıyor.

Muğla'da hava sıcaklıklarının artmasıyla tatilciler, Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda serinledi.

Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru ve rafting gibi adrenalin yüklü aktiviteleri bünyesinde barındıran kanyon, 5 dereceye kadar düşen suyu ile yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.

Mevsime bağlı olarak su seviyesinin yüksekliğine göre kanyon içerisindeki parkurları aşan turistler, bazı noktaları halatlar yardımıyla geçebiliyor.

Su sporları yapmayı tercih edenler de Karaçay Nehri'nde rafting yapıyor.

Rehber eşliğinde şişme botlara binen turistler soğuk sularda akıntıya karşı koymak için mücadele veriyor.