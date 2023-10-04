Muğla'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Yusufça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri tarafından yapılan ihbarın ardından kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında araç kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA