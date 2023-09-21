Muğla'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir otomobilin motor kısmında başlayan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, otomobil yanmaktan kurtarıldı.

Yangın, Milas ilçesi Bodrum Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas istikametine seyir halinde olan 48 AAK 858 plakalı bir otomobilin elektrik aksamındaki bir arıza nedeniyle motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü, aracını yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını alevlenmeden söndüren ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA