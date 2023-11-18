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Muğla'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde manzara izlediği alandan yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sürücüyü kurtardı ve hastaneye götürdü. Araç ise çekilmek için çalışma başlatıldı.