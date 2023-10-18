Muğla'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 2 Yaralı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil sulama kanalına düştü ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ramazan Kemal T. (22) idaresindeki 48 RZ 920 plakalı otomobil, Dabel Köprüsü'nden sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleriyle vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü ile yanındaki Sude K. Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil ise çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
Kaynak: AA / Otomobil