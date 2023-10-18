Haberler ›› Otomobil ›› Muğla'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 2 Yaralı

Muğla'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 2 Yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil sulama kanalına düştü ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.