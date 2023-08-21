Muğla'da otomobil su kanalına devrildi, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil su kanalına devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Neslihan Ö'nün kullandığı 34 TK 3286 plakalı otomobil, Muğla- Marmaris kara yolu Akyaka Sakar mevkisinde, yol kenarındaki boş su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Selhan Ö. ve Gülhan Ö. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.