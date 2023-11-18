Muğla'da otomobil sahil bandından düşerek yaralanan yaşlı adam kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir yaşlı adam, kullandığı otomobille sahil bandını aşarak kayalıkların üzerine düştü. Yaralı adam, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden Cihan Önen (72), kullandığı otomobille sahil bandını aşarak 17 metreden kıyıdaki kayalıkların üzerinde düşerek yaralandı. Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında, Esenada Mevkii'nde meydana geldi. Eski Hükümet Konağı yönüne giden Cihan Önen (72) yönetimindeki 34 EYL 381 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önen'in kullandığı otomobil, sahil bandını aşarak 17 metreden kıyıdaki kayalıkların üzerinde düştü. Yan yatan otomobilde yaralanan Cihan Önen'i görenler kazayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Önen'i merdivenle üst yola çıkardı. Sağlık ekipleri ise, yaralıya ilk müdahalede bulunup ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cihan Önen'i sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.