Muğla'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yatağan-Kavaklıdere kara yolunda M.Ç'nin kullandığı 48 DB 021 plakalı beton mikserindeki kürek yola düştü.
Küreğe çarparak duran Güngör T. yönetimindeki 26 ZH 009 plakalı otomobile Mehmet O'nun kullandığı 09 AZ 127 plakalı otomobil çarptı.
Kazada sürücü Güngör T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.