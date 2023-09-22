Muğla'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, İ.M. yönetimindeki bir otomobil ile O.T. tarafından kullanılan başka bir otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.M. ve yaralılardan Funda Turgay hayatını kaybetti.