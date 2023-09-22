Muğla'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışmasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İ.M. yönetimindeki 35 TTM 70 plakalı otomobil, Muğla-Aydın kara yolu Çevre yolu mevkisinde O.T'nin kullandığı 48 AHU 519 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü İ.M'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Diğer otomobildeki 3 yaralı ise sağlık ekiplerince Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze, incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.