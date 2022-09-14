14 Eylül sabah saatlerinde başlayan orman yangını, birçok vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan bir konu. Sabah saatlerinde mücadelenin devam ettiği yangının devam edip etmediği merak ediliyor. Peki, Muğla'da orman yangını söndü mü? 14 Eylül Çarşamba Muğla orman yangını nerede?

Muğla'da orman yangını söndü mü? Sorusu, 14 Eylül sabah saatlerinde başlayan orman yangını müdahalelerinin ardından söndürüldü mü? Gibi sorular merak ediliyor. Merak edilen konular arasında 14 Eylül Çarşamba Muğla orman yangını nerede? Sorusu da yer alıyor. Peki, Muğla'da orman yangını söndü mü? 14 Eylül Çarşamba Muğla orman yangını nerede?

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Muğla'nın Ula ilçesinde gece saatlerinde ortaya çıkan orman yangını ne yazık ki hala kontrol altınına alınmadı. Rüzgar ve engebeli arazi nedeniyle zaman zaman çalışmalarda güçlük yaşanırken söndürme çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA ORMAN YANGINI NEREDE?

Muğla'nın Ula İlçesi, Ataköy Mahallesi yakınlarında gece yarısı meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın şiddeti ve arazinin engebeli olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü yangın nedeniyle bölgedeki tüm ekipler seferber oldu.

MUĞLA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMASI

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Orman yangınına tüm ekiplerimizle müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.