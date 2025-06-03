Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Veliler ve öğrenciler, "Muğla depremi sonrası eğitime ara verildi mi?" sorusuna yanıt ararken, ilk bilgi Marmaris, Datça ve bazı kırsal bölgelerden geldi. Peki, Muğla'da okullar tatil mi? SON DAKİKA!

MUĞLA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yerleşim bulunan binalarda yıkım olmadığını duyurdu, panikatak nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun Afranur Günlü olduğunu açıkladı.

Bakan Yarlikaya'nın açıklaması şöyle; "Muğla Marmaris'te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir.

Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD: AYDIN, İZMİR, DENİZLİ VE MANİSA'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi: "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."