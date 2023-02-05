Muğla'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Muğla'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Muğla'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Muğla'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Muğla'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Muğla'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Muğla'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Muğla'da okullar tatil edildi mi? Muğla'da okullar yarın tatil mi?

Muğla'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Muğla'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Muğla'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Muğla'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Muğla'da okullar tatil edildi mi? Muğla'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

MUĞLA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini ve kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

6 ŞUBAT PAZARTESİ MUĞLA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı ve gizli buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 06.02.2023 Pazartesi günü merkez ve tüm mahallelerimizde ki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmesine, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.