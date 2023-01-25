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Deprem nerede oldu? Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? 25 Ocak Muğla'da deprem oldu!

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Muğla'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde meydana geldiği merak ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan Muğla depremi kaç şiddetinde olduğu merak ediliyor. Peki, Muğla'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Deprem nerede oldu?

Son Dakika: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildiSon Dakika: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Ege ve Akdeniz'i sallayan deprem çok sayıda ilde ve ilçede hissedildi. Muğla'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde olduğu merak ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.37'de Muğla'da meydana geldiğini açıkladı. Muğla'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Muğla'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Deprem nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

MUĞLA'DA NEREDE DEPREM OLDU?

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.37'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedilirken deprem; yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbarın yapılmadığı bildirildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Muğla AFAD Gündem Yaşam Haberler

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