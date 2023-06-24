Muğla'da Kurban Bayramı tatilinde plajlar yoğunluk yaşadı

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine Kurban Bayramı tatilini geçirmek için gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturuyor. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da yoğunluk yaşandı.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine Kurban Bayramı tatilini geçirmek için gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturuyor.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da yoğunluk yaşandı.

Bazı tatilciler de Güney Ege'nin turkuaz koylarında günübirlik tekne ve yatlarla gezinti yaptı.

Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarının yanı sıra Kız Kumu Plajı'nda yoğunluk yaşandı. Adrenalin tutkunu turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle heyecanlı dakikalar yaşadı.

Bodrum'da da sahillerde yoğunluk oluştu. Turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlarda hareketliliği artırdı. Tatilciler sıcak havada denize girerek serinledi. Bazı turistler de su sporları yapmayı tercih etti.

Fethiye'de ise Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı ve Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda yoğunluk oluştu.