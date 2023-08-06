Muğla'da Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Doktor Tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, muayene ettiği 17 yaşındaki E.Ç. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen doktor Ufuk S., gözaltına alındı ve tutuklandı. E.Ç., doktorun kendisine eldivensiz şekilde dokunduğunu ve rahatsız edici sorular sorduğunu belirtti. Olayın 5 Temmuz'da yaşandığı ancak E.Ç.'nin korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığı öğrenildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Dr. Ufuk S., 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Muayene ettiği kızın cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde muayene ettiği E.Ç. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen doktor Ufuk S. (31) gözaltına alınıp, tutuklandı.

Menteşe'de oturan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. E.S., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu" dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ufuk S. dün 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.(DHA)