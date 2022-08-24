Muğla'da kaza mı oldu? Muğla Safari kazası! (VİDEOLU) 24 Ağustos Çarşamba Muğla Safari aracı devrildi! Muğla Safari kazasında ölü veya yaralı var mı?

Son dakika gelen haberlere göre Muğla'da turistleri taşıyan safari aracı devrildi: 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Vatandaşlar, Muğla'da kaza mı oldu? 24 Ağustos Çarşamba Muğla Safari aracı devrildi! Muğla Safari kazasında ölü veya yaralı var mı? Muğla Safari kazasında kaç kişi vefat etti? merak ediyor. İşte son dakika Muğla haberleri...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 16.35'te Armutalan Mahallesi Datça yolunda meydana gelen kazada, Irak uyruklu turistleri taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen safari aracı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Muğla'da kaza mı oldu? (VİDEOLU) 24 Ağustos Çarşamba Muğla Safari aracı devrildi! Muğla Safari kazasında ölü veya yaralı var mı? Muğla Safari kazasında kaç kişi öldü? İşte tüm detaylar...

MUĞLA'DA KAZA MI OLDU?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Turistlerin yola savrulduğu kazada 5 kişi öldü, 3 Türk sürücü ise yaralandı.

TURİSTLER YOLA SAVRULDU

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, devrilerek metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada cipte bulunan turistler yola savruldu.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 3 TÜRK SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 kişinin öldüğü kazada, Türk sürücü ile 3 turist yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.