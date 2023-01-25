Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Muğla deprem şiddeti ne? Muğla kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Gündem Haberleri

Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Muğla deprem şiddeti ne? Muğla kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Muğla deprem şiddeti ne? Muğla kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Son Dakika: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildiSon Dakika: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Muğla'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Muğla deprem şiddeti ne? Muğla kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETTİNDE DEPREM OLDU?

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi.

Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Muğla deprem şiddeti ne? Muğla kaç büyüklüğünde deprem oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli AFAD Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title