Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Muğla deprem şiddeti ne? Muğla kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Muğla'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Muğla deprem şiddeti ne? Muğla kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETTİNDE DEPREM OLDU?

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi.