Muğla'da Eylül Ayında Hala Yaz Sıcakları Devam Ediyor

Eylül ayının sonlarına gelinmesine rağmen Muğla bölgesinde hala yazdan kalma sıcaklar yaşanıyor. Fethiye'de sıcaklığın 35 derecelere çıkmasıyla turistler sahillere akın etti. Ölüdeniz ve Çalış plajları en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Eylül ayının sonlarına gelinmesine rağmen yazdan kalma sıcaklar Muğla bölgesinde hala devam ediyor.

Fethiye'de sıcaklığın bir anda 35 derecelere çıkması ile yerli ve yabancı turistler sahilleri boş bırakmıyor. Ölüdeniz Kumburnu ve Belceğiz plajı ile Çalış plajı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Ölüdeniz'de deniz suyu sıcaklığı 27.4 derece olarak ölçülürken, tatilciler Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayıp günübirlik tekne turlarına katılıp su sporları yaparak günlerini gün ediyor. - MUĞLA