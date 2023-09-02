Muğla'da Durgun Su Kano Turları Gözde Etkinlik Haline Geldi

Buraya gelen gitmek istemiyor: Sörf, kano, tekne turlarıyla eğlencesi bitmiyor

MUĞLA - Muğla'da deniz, kum ve güneş turizmin yanında, tekne turu, kano, rüzgar sörfü, kültür turu ve traking sporlarının yapılabildiği tek ilçe Ula ilçesinde son günlerin en gözde etkinliği durgun su kano turları.

Sakin Kent Akyak'da bulunan Kadın Azmağı'na alternatif Akçapınar Azmağı hem turun uzunluğu, hem de aynı anda hem tekne turu hem de durgun su kano sporunu bir arada sunuyor. Leylek köy olarak da bilinen Akçapınar Mahallesi'nde başlayan ve rüzgar sörfü alanına kadar devam eder Akçapınar Azmağı yerli yabancı turistlerin alternatif turizm parkuru oldu.

Akçapınar Mahallesi içinden başlayan durgun su kano ve tekne turu, yüzlerce çeşit ağaçlığın arasında ve Kanunu Sultan Süleyman'ın Rodos seferinde askerlerin geçişi için yapılan tarihi köprünün altından sazlıklar içinden Akçapınar sahiline ulaşılıyor. 5 kilometrelik parkur dönüşü de aynı istikametten Akçapınar mahallesi'nde son buluyor.

"Burası çok güzel"

İstanbul'dan Akçapınar'a rüzgar sörfü ve kano sporu yapmak için gelen Mina isimli öğrenci, "Burası çok güzel. Üç yıldır geliyoruz. Her geçen yıl daha da güzelleşme devam ediyor, daha da eğlenceleşiyor. Kano, tekne turları, müzik eğlence hep beraber güzel geçiyor. Burası çok güzel. Gerçekten Türkiye'nin sayılı güzel yerlerinden birisi diyebilirim. Daha fazla değer görmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların doğa ile iç içe, istediği her şeyi yapabileceği yogasından tutun kayt sörfüne kadar hedr şey yapabileceği çok özel bir yer" dedi.

'10 yıldır sürekli geliyorum"

10 yıldır yaz aylarında sürekli olarak Akçapınar'a kayt sörfü ve kano sporu yapmak için geldiğini belirten Yunus Şeker, "Burada hem kite sörf, hem rüzgar sörfü, hem kano ve hem tekne turları var. Bütün bunlara sahip olabiliyorsunuz buraya geldiğiniz zaman. Kano sporu zaten hem mental açıdan, hem de fiziksel açıdan kendinizi çok rahat hissedebileceğiniz ve gerekli eforu sarf edebileceğiniz bir spor. Aynı zamanda yorulduğunuz zaman direk nehre veya denize atlayabiliyorsunuz" dedi.

"Kooperatif bünyesinde Kano Sporları Kulübü kurmak istiyoruz"

Amazon Kano ve Tekne Turları Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Bekir Can Kaplancıoğlu, "Bu azmak üzerinde çeşitli sportif faaliyetler yapılmakta. Kano ve pedalboard ile tekne turu yapıyoruz. Üye sayımız 26. Hepsi bu azmak üzerinde faaliyet gösterirken, buradan gelir elde etmekteler. Kooperatifimiz bünyesinde bu yıl girişimde bulunduk. Spor kulübü kurmak istiyoruz inşallah. Kano üzerine bir spor kulübü kuralım, hiç su ile tanışmamış çocukları Ula'da göl var, akarsu var, nehir var, azmak var deniz var ama kano konusunda yetişmiş bir tane su sporları sporcusu yok. Bizim amacımız Kooperatif Yönetim Kurulu olarak bir spor kulübü kuracağız ve kanoyu tamamen bu bölgede yaygınlaştıracağız ve İnşallah bu bölgeden kano sporunda bir milli sporcu yetiştirerek ülkemizi temsilen gönderebiliriz" dedi.

"Azmağı koruyoruz"

Akçapınar Mahallesi'nin 25 yıllık muhtarı Şükrü Arslan, "Böyle güzel bir doğayı Cenabı Allah bize kısmet etmiş. Biz de Akçapınar halkı olarak bu azmağımıza çok iyi bakıyoruz. Elimizden geldiği kadarı ile bu güzel doğayı koruyor ve gelen yerli ve yabancılarımıza da sahip çıkıyoruz" dedi.