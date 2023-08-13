Muğla'da Deprem mi oldu? Muğla'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Muğla'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Muğla'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Muğla'da Deprem Oldu mu? Muğla'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Muğla deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Muğla deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Muğla depremleri! 12 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MUĞLA DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye son günlerde adeta beşik gibi sallanıyor. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda ilimiz 4 ila 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılırken, bu sabah Bodrum açıklarında da korkutan bir sarsıntı meydana geldi.

AFAD tarafından sağlanmakta olan son dakika deprem verilere göre 13 Ağustos tarihinde Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [320.78 km] Bodrum (Muğla) merkezli bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin büyüklüğü ise kayıtlara 4.8 (Mw) olarak geçti. Korkutan deprem saat 10:49'da gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü ise 4.9 km olarak paylaştı.

AFAD'ın 4.8 büyüklüğünde olduğunu paylaştığı Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından ise 4.9 olarak açıklandı.