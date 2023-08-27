Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA: Muğla'da az önce, bugün deprem oldu mu?

Muğla'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Muğla'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Muğla'da az önce deprem oldu mu?

Muğla deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Muğla deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Muğla'da az önce deprem oldu mu?

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından paylaşılmakta olan verilere göre bugün saat 06:30'da Datça (Muğla) merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise kayıtlara 57.6 km km olarak geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.