Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Muğla'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Muğla deprem mi oldu? Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'da deprem mi oldu merak ediliyordu. Peki, Muğla'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Detaylar...

MUĞLA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıkları 4,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD, saat 16.55'te meydana gelen depremin yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

PANİĞE NEDEN OLDU

Yüzeye yakın mesafede gerçekleşen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar kendini dışarı attı.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,3

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Girit Adası açıkları olduğunu belirten Kandilli, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.