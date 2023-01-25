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Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Muğla'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Muğla'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Muğla'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Bugün Muğla'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Muğla deprem ve AFAD Muğla'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Muğla'da deprem kaç şiddetinde oldu? Muğla yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Antalya Manavgat deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Manavgat Antalya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!Antalya Manavgat deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Manavgat Antalya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Muğla'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Muğla'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Bugün Muğla'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Muğla deprem ve AFAD Muğla'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Muğla'da deprem kaç şiddetinde oldu? Muğla yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Muğla'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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