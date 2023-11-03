Muğla'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Muğla'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Muğla'da az önce deprem oldu mu?

Muğla'da deprem mi oldu? Muğla'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Muğla deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Muğla deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Muğla'da az önce deprem oldu mu?

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Muğla Datça ilçesinde saat 06:55'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla Datça ilçesinde 11 km mesafede 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.