Kandilli Rasathanesine göre, deprem verilerine göre Muğla'da deprem mi oldu ve Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu soruları gündeme geliyor. Son Dakika Muğla açıklarında deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika Muğla açıklarında deprem!

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MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Muğla'da meydana gelen deprem saat 18:45'de gerçekleşti. Deprem 4.3 şiddetinde meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 61.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtirken, sarsıntı İzmir, Muğla ve Aydın'dan da hissedildi.

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