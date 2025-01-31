Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Muğla'da nerede deprem oldu 31 Ocak Cuma?
Muğla Datça'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Muğla'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 31 Ocak Muğla'da nerede deprem oldu?
Muğla'da deprem mi oldu ve Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Muğla'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 31 Ocak Muğla'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…
MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Muğla Datça'da 3.5 şiddetinde deprem oldu. Detaylar geliyor...