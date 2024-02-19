Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat Muğla'da nerede deprem oldu?

Muğla'da deprem mi oldu ve Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Muğla'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat Muğla'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verdiği bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.