Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat Muğla'da nerede deprem oldu?
Muğla'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Muğla'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat Muğla'da nerede deprem oldu?
Muğla'da deprem mi oldu ve Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Muğla'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat Muğla'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…
MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'ın verdiği bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [172.09 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-02-19
Saat:04:25:39 TSİ
Enlem:35.13722 N
Boylam:27.60056 E
Derinlik:11.3 km
Detay: https://t.co/4csbqtwfPH @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi