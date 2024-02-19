Üye Girişi
Haberler

Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat Muğla'da nerede deprem oldu?

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Muğla'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Muğla'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat Muğla'da nerede deprem oldu?

Muğla'da deprem mi oldu ve Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Muğla'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat Muğla'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verdiği bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

Deprem Muğla Doğal Afetler Gündem Yaşam Dünya Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

SURVIVOR 19 ŞUBAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! Emekli bayram ikamiyesi ne zaman yatacak 2024? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Bayram ikramiyesi kaç TL? Resmi Gazete bugün (19 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Halil Posbıyık kimdir, kaç yaşında? Zonguldak Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık nereli? Survivor dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 18 Şubat Survivor elenen isim kim oldu? Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de alfabede ilk ünsüz 5 harfin sorusunun doğru cevabı ne? Müge Anlı CANLI İZLE! 19 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Şeriat nedir? Şeriat kuralları nelerdir, neyi savunur? SON DAKİKA 19 ŞUBAT AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Muğla'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat Muğla'da nerede deprem oldu? Resmi Gazete bugün (19 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Batan gemi mürettebatı bulundu mu? Batan gemide son durum ne, mürettebat yaşıyor mu? SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK? Turabi Survivor'dan gitti mi, geri gelecek mi? TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU: Tarım Bakanlığı 1500 personel alımı başvuru İŞKUR ekranı 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 18 Şubat dün gece deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title