Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Ocak Muğla'da nerede deprem oldu?

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MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Deprem verilerine göre, Muğla'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen deprem saat 00:40'da gerçekleşti. Deprem 4.3 şiddetinde meydana geldi.