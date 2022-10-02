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Muğla'da deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Muğla'da deprem büyüklüğü ne kadar? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Muğla'da deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Muğla'da deprem büyüklüğü ne kadar? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Geçtiğimiz dakikalarda Ege bölgesinde yaşamakta olan birçok kişi sosyal medya platformları üzerinden Ege bölgesinde deprem hissettiklerini meydana getirdi ve Muğla'da deprem mi oldu? ve Ege'de deprem mi oldu? Soruları araştırıldı. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Muğla'da deprem büyüklüğü ne kadar? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Ege bölgesinde yaşamakta olan vatandaşlar endişe ile Muğla'da deprem mi oldu? Sorusunu araştırıyorlar. Yaşanılan sallantı sadece Muğla'da değil daha birçok ilde hissedildi. Muğla'da deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Sorularını bu haberimizde sizler için yanıtladık. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Muğla'da deprem büyüklüğü ne kadar? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmakta olan verilere göre bugün saat 13:58 civarında Otmanlar-Köyceğiz Muğla konumunda deprem olduğu bilgileri sağlandı.

Muğla'da deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Muğla'da deprem büyüklüğü ne kadar? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Otmanlar-Köyceğiz/Muğla konumunda gerçekleştiği tahmin edilen depremin büyüklüğü ise Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanan verilere göre 4.6 olarak biliniyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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