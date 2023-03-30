Muğla'da deprem mi oldu? 30 Mart Perşembe 2023 Muğla Ula'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Muğla Ula'da 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Muğla Ula'da deprem mi oldu? 30 Mart Muğla Ula'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 30 Mart Perşembe günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Muğla Ula'da deprem mi oldu? 30 Mart Muğla Ula'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (30 MART 2023 PERŞEMBE)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 30 Mart Muğla Ula'da 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA ULA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 30 Mart Perşembe 2023 bugün saat 18:04 'de Muğla Ula'da 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.