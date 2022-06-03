Muğla'da deprem mi oldu? 3 Haziran 2022 Muğla'da nerede deprem oldu? 3 Haziran Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? - Haberler

AFAD ve Kandilli verilerine göre 3 Haziran Cuma günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Muğla'da deprem mi oldu? 3 Haziran Cuma Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Muğla'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU? (3 HAZİRAN 2022)

AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Twitter paylaşımı:

" #DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD verilerine göre deprem merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olarak belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'ne göre 3 Haziran Cuma bugün saat 19.05'te Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlendi.

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