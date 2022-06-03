Muğla'da deprem mi oldu? 3 Haziran 2022 Muğla'da nerede deprem oldu? 3 Haziran Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? - Haberler

Muğla'da deprem mi oldu? 3 Haziran 2022 Muğla'da nerede deprem oldu? 3 Haziran Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3 Haziran Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Muğla'da deprem mi oldu? Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli verilerine göre 3 Haziran Cuma günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Muğla'da deprem mi oldu? 3 Haziran Cuma Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Muğla'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...
AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Twitter paylaşımı:
" #DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz."
AFAD verilerine göre deprem merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi'ne göre 3 Haziran Cuma bugün saat 19.05'te Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlendi.