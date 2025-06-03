MUĞLA'DA DEPREM! 3 Haziran deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

MUĞLA'DA DEPREM! 3 Haziran deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?
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3 Haziran'da meydana gelen Muğla depremi, başta Marmaris olmak üzere çevre illerde de büyük endişeye neden oldu. Vatandaşların aklındaki en temel sorulardan biri olan "Muğla depremi ne zaman oldu?" sorusu, AFAD'ın açıklamalarıyla netlik kazandı.

Muğla depremi, 3 Haziran sabah saatlerinde meydana gelerek hem bölge halkında hem de çevre illerde büyük paniğe neden oldu. Özellikle "Muğla depremi ne zaman oldu?" sorusu, sabah saatlerinden itibaren internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırıldı. Muğla depremi sonrası vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi. Peki, 3 Haziran deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Afad verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Muğla depremi yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü Marmaris açıkları olurken, bölgede birçok binada çatlak ve hafif yapısal hasarlar meydana geldi. Muğla depremi sonrasında artçı sarsıntıların devam etmesi, halk arasında tedirginliği artırdı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muğla depremi sonrası tüm ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, Muğla depremi nedeniyle kriz masaları kurularak acil müdahale planları devreye sokuldu.

MUĞLA'DA DEPREM! 3 Haziran deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

MUĞLA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Eğitim kurumlarında ise Muğla depremi nedeniyle geçici tedbirler alındı. Özellikle Marmaris, Datça ve çevre köylerde eğitime ara verildi. Muğla depremi sonrasında psikososyal destek ekipleri de vatandaşlara yardım amacıyla sahada görev yapmaya başladı.

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