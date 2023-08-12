Muğla'da Denizde Giden Bisiklet İlgi Odağı Haline Geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde su sporları merkezi işleten kişi, hurda malzemelerden su üstünde ilerleyen bisiklet görünümünde deniz aracı tasarladı.

Muğla'da Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nun sahilinde su sporu araçları kiralayan Halil Demir, internette gördüğü bir video sonrası hurda malzemeleri kullanarak pedalının çevrilmesiyle denizde giden bisiklet yapmaya karar verdi.

Hurda parçaları satın alan Demir, eski bir bisikletin iskeletine monte ettiği aparatlarla arka tekerleği çark, direksiyonu ise dümen olarak tasarladı. Bisikletin su üstünde ve dengede durması için de malzemeler ekleyen Demir, bu deniz aracını müşterilerine saati 250 liraya kiraya veriyor.

İşletmenin araç parkuruna alınan "denizde giden bisiklet", bir anda tatilcilerin de ilgi odağı haline geldi. Bisiklete binmeyi tercih eden yerli ve yabancı turistler, suda pedal çevirirken bol bol fotoğraf çektirdikleri bu anları tatil anılarına ekliyor.

"İnternette gördüğüm videodan esinlendim"

Halil Demir, AA muhabirine, "denizde giden bisiklet" görünümündeki tasarım için internette gördüğü bir videodan esinlendiğini söyledi.

"Ben de böyle bir şey yapabilirim" diyerek parça araştırmaya başladığını anlatan Demir, "Bisiklet kadrosunu hurdadan aldım. Bazı parçaları sıfır aldım. Bisiklet hurdasının arka tekerleğini çark, direksiyonunu ise dümen olarak tasarladım. Su üstünde durması için aparatlar ekledim. Kano kiralamak için gelenler görünümü ile deniz üstünde gidiyor hissi veren bu bisikleti tercih ediyor. Aşağı yukarı 4 bin lira masraf yaptım ve böyle bir aleti çalışır hale getirdim. Şimdi turizmin hizmetinde." dedi.

Tasarım üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirten Demir, turizm sezonunun ardından vakit kaybetmeden çalışmalara başlayıp bisikleti daha kullanışlı hale getirmek istediğini dile getirdi.

"Deniz üzerinde bisiklet sürmek ayrı bir keyif"

Tatil için İzmir'den Menteşe'ye bağlı Akbük koyuna gelen Gökhan Mert Erol da her yıl kano ve deniz bisikleti kiraladıklarını anlattı.

Deniz bisikletini görünce kanonun hiç ilgisini çekmediğini, bisiklete binmeyi tercih ettiğini belirten Erol, şunları kaydetti:

"Değişik bir duygu. Sanki bisikletteki borular denizde batıyormuş gibi. Bisikleti deniz üzerinde sürüyormuşsunuz hissi veriyor. Çok eğlenceli ve herkese tavsiye edebileceğim bir aktivite. Deniz üzerinde bisiklet sürmek ayrı bir keyif. Akbük'ün doğal güzellikleri arasında mas mavi denizin üzerinde bisikletle ilerliyorsunuz. Bu deneyimi herkese tavsiye ediyorum."