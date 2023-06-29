Muğla'da Bayram Tatili Nedeniyle Akyaka ve Ölüdeniz'de Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Muğla'nın gözde turistik mahalleleri Akyaka ve Ölüdeniz'in girişlerinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Tatilciler, araç kuyruğu nedeniyle mahalleye girmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi görev yaptı. Akyaka'ya 4 saatte binlerce aracın giriş yaptığı belirtildi. Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda da uzun araç kuyrukları nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.