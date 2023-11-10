Muğla'da 5. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi başladı. 7 ülke ve 40 üniversiteden 125 akademisyenin katıldığı kongrede birçok konu ele alınacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 ülke, 40 üniversite 125 akademisyenin katıldığı 5. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi başladı.

Azerbaycan, Kazakistan, Moğalistan, Özbekistan, İran, ABD ve Türkiye'den 144 bildirinin sunulacağı kongrede 7 ülke, 40 üniversiteden 125 akademisyen yer alıyor.

İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılış programına, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcıları Suzan Zift ve Ali Zağlı, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Zekeriya Bingöl, davetliler ve akademisyenler katıldı.

Alanya Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi, Özbekistan İpek Yolu ve Kültürel Miras Üniversitesi, Moğolistan Bayan Ulgi Eğitim Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen kongrede Hasan Şimşek'in "Anadolu Baş Bağlamaları" isimli resim sergisi de açıldı.

Birçok konunun ele alınacağı kongrede, Prof. Dr. N.Hürriyet Aydoğan, "Geçmişten Günümüze Muğla'da Tıp Ekolü", Mimar Berna Karadoğan "Osmanlı Sarayında Diplomasi ve Mutfak", Ressam Hasan Şimşek "Geleneksel ve Toplumsal Aile Yapılarını Muhafaza Etmek" konularında sunumlar yapacak.

Kongre 12 Kasım Pazar günü sona erecek.