Üye Girişi
Haberler

Muğla Büyükşehirden 'Şehit' duyarlılığı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Mehmetçikleri unutmayarak toplu taşıma araçlarının ışıklı tabelalarındaki güzergah isimleri yerine 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' yazısı yazdı.

Muğla Büyükşehirden 'Şehit' duyarlılığı

MUĞLA - Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Mehmetçikleri unutmayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının ışıklı tabelalarındaki güzergah isimleri yerine 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' yazısı yazdı.

Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 askerimiz şehit olmuştu. Şehit haberlerinin ardından tüm Türkiye'de terör örgütü PKK'ya kınama mesajları gelirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı toplu taşıma araçlarına 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazısı yazıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Terör Genel Haberler

Bakmadan Geçme

Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları! Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var? Turabi evli mi, çocuğu var mı? Tabii neden açılmıyor? Tabii uygulaması çöktü mü, sorun mu var? TRT Tabii yüklenmiyor, açılmıyor? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi kimdir? Erdal Beşikçioğlu nereden, hangi partiden aday oldu? Erdal Beşikçioğlu nereye belediye başkanı adayı oldu? Rüyada terlik görmek ne anlama gelir? Rüyada terlik giymek ne manaya gelir? Rüyada siyah terlik görmek, beyaz terlik görmek ne demek? Nasr Suresi anlamı ve Arapça okunuşu, Türkçe anlamı nedir? Nasr Suresi konusu, ne zaman inmiştir? Nasr Suresi tefsiri nedir? Kureyş Suresi anlamı, fazileti, Türkçe okunuşu nedir? Kureyş Suresi meali, Kureyş Suresi Arapçası nedir? Kureyş suresi konusu nedir? 21 21 saat anlamı ve yorumu nedir? 21:21 saati ne anlama geliyor? 21.21 saati ne demek, ne manaya gelir? BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK KAÇ KAÇ BİTTİ? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, kaç gol oldu, kim gol attı? 20 20 saat anlamı ve yorumu nedir? 20:20 saati ne anlama geliyor? 20.20 saati ne demek, ne manaya gelir? 19 19 Saat anlamı nedir? 19:19 saati ne anlama geliyor? 19.19 saati ne demek, ne manaya gelir? Bağlaçlar (De, Ki, Ya da) konu anlatımı ve örnekler! Bağlaç nedir? Bağlaç olan de, ki örnekleri! İngilizce bağlaçlar Büyük ünlü uyumu konu anlatımı ve örnekler! Büyük ünlü uyumu nedir, örnek kelimeler nelerdir? Büyük ünlü uyumu kuralı Güldür Güldür ne zaman yayınlanacak, bu hafta yok mu? Güldür Güldür hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title