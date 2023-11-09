Muğla Büyükşehir Belediyesi Ören Mahallesi'nde Kanalizasyon Çalışmalarını Tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde başlatılan kanalizasyon hattı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfalt serimi yapılıyor. Kanalizasyon çalışmaları kapsamında 58 bin metrelik hattın 18 bin metresi tamamlandı ve asfaltlama çalışmaları da gerçekleştirildi. Ayrıca, Ören'de İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde başlatılan kanalizasyon hattı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfalt serimi yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas ilçesi Ören Mahallesinde başlattığı alt yapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 58 bin metrelik kanalizasyon hattının 18 bin metresi tamamlandı. Ekipler kanalizasyon çalışmasının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması yaptı.

Büyükşehir ekipleri tamamlanan 18 bin metrelik kanalizasyon hattının bulunduğu alanda 10 bin metre asfalt çalışmasını tamamladı.

Ören'de devam eden kanalizasyon çalışmaları kapsamında 7 bin 852 metre terfi hattı, 13 bin 380 metre parsel hattı, 48 bin 315 metre şebeke ve kolektör hattı ile 4 adet terfi merkezi yapılacak. 58 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı 212 milyon TL'ye mal olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ören'de kanalizasyon çalışmasının yanı sıra İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de yapacak. 115 miilyon TL'ye mal olacak tesis 4.000 metreküp/gün olarak hayata geçirilecek ve 20 bin nüfusa hizmet verebilecek. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinde, mekanik ön arıtma, azot ve fosfor giderimle ileri biyolojik arıtım, çamur susuzlaştırma, koku giderimi, SCADA sistemi ile otomasyon kontrolü gibi son teknoloji sistemleri yer alacak.