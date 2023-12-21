Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunduğu İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Antalya, Çanakkale ve Muğla'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Peki, Muğla bugün okullar tatil mi, 21 Aralık Perşembe Muğla okul yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Antalya, Çanakkale ve Muğla için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. 7 şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirten Meteoroloji, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Peki, Muğla bugün okullar tatil mi, 21 Aralık Perşembe Muğla okul yok mu?

7 ŞEHİR İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yarın sabah saatlerinden itibaren Kaş, Demre, Finike ve Kumluca'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı ile Aksu'da çok kuvvetli yer yer şiddetli; akşam saatlerinden sonra ise doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji yaptığı açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

YAĞIŞLAR AKŞAM SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

"Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.

MUĞLA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün eğitim öğretim için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.