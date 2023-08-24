Muğla Bodrum Limanına 2 Gemiyle Binlerce Yolcu Geldi
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Muğla's Bodrum district, an important center for cruise tourism, welcomed 2,231 passengers with 2 ships. Norwegian Jade, a 294-meter-long cruise ship with 2,159 passengers under the Bahamian flag, and Emerald Azurra, a 110-meter-long cruise ship with 72 passengers under the Bahamian flag, docked at Bodrum Cruise Port. After customs procedures, passengers disembarked from the ships and took a walk at Paşatarlası and Kumbahçe beaches, visited tourist attractions, went shopping, and swam in the sea. Norwegian Jade, coming from Mykonos Port, mainly carries passengers from the US and Israel, while the other cruise ship coming from Kuşadası Port has British passengers.
Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesindeki limana, 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldi.
Bodrum Cruise Port Limanı'na, 2 bin 159 yolcusuyla Bahama bayraklı 294 metrelik "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer ile 72 yolcusuyla Bahama bayraklı 110 metrelik "Emerald Azurra" adlı kruvaziyer yanaştı.
Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen yolcular Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptıktan sonra turistik yerleri gezdi, alışveriş yaptı ve denize girdi.
Mykonos Limanı'ndan gelen "Norwegian Jade'de ağırlıklı ABD ve İsrail, Kuşadası Limanı'ndan gelen diğer kruvaziyerde ise İngiliz yolcular bulunuyor.