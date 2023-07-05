Muğla Bodrum'da Meksikalı iş insanının lüks yatı yakıt ikmali yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego'ya ait 'Lady Moura' adlı lüks yata yakıt ikmali yapıldı. Dünyanın en pahalı yatlarından biri olarak nitelendirilen 'Lady Moura', Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırıldı. Yaklaşık 16 milyon lira değerinde 600 ton yakıt ikmal edilen yatın, daha sonra limandan ayrılacağı öğrenildi. Pliego'nun yatta kaldığı ve Bodrum'a tatil için geldiği değerlendiriliyor. Daha önce eski ABD Başkanı George H. W. Bush ve eşi Barbara Bush dahil birçok ünlü ismi ağırlayan yat, 80 kişilik mürettebatı, hastanesi, güvertesindeki kumsal sahili ve yaklaşık 20 metrelik yemek masasıyla dikkati çekiyor.