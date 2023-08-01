Muğla Bodrum'a iki kruvaziyer gemi geldi

Malta bayraklı Star Flyer ve Bahamalar bayraklı Emerald Azurra adlı kruvaziyer gemileri Muğla Bodrum'a yanaştı. Gemilerde bulunan yolcular limanda gezinti yaparak alışveriş yaptı. Gemilerin akşam saatlerinde ise farklı limanlara hareket edeceği belirtildi.

Malta bayraklı "Star Flyer" ile Bahamalar bayraklı "Emerald Azurra" adlı iki kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesi limanına yanaştırıldı.

Rodos Limanı'ndan gelerek Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 111 metrelik Star Flyer isimli yolcu gemisinde çoğunluğu ABD'li 156 yolcu ile 75 personel bulunuyor.

Patmos Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı 110 metrelik Emerald Azurra'da da ABD'li 100 yolcu ve 77 mürettebat bulunuyor.

Gemilerden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

"Star Flyer"in akşam saatlerinde Dalyan'a, "Emerald Azurra"nın ise Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.