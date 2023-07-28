31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, il ve ilçelerin belediye başkan seçimi için sandığa gidildi. Peki, Muğla belediyesi hangi parti? Muğla belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Muğla İlçesi Yerel Seçim Sonuçları!

Muğla belediyesi hangi parti? Sorusu, son zamanlarda oldukça merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. 2019 Muğla Yerel Seçimleri doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve 13 ilçenin belediye başkanları için oy kullanıldı. 2019 seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayları; CHP'nin adayı Osman Gürün, AK Parti'nin adayı Mehmet Nil Hıdır, Bağımsız aday Behçet Saatcı, Demokrat Partisi'nin adayı Mehmet Kocadon ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı Halil Birinci oldu. Peki, Muğla belediyesi hangi parti? Muğla belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Muğla İlçesi Yerel Seçim Sonuçları!

MUĞLA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. 2019 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Mehmet Nil Hıdır %28,42 oy alırken CHP'nin adayı Osman Gürün %36,01 oy oranı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.