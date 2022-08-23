Milyonfest festivalinin iptal edilmesi sonucunda birçok insanın merak ettiği Muğla belediyesi hangi parti? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki Muğla Belediyesi hangi parti? Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün hangi partiden seçildi?

Geçtiğimiz saatlerde Milyonfest festivalinin iptal edilmesiyle birlikte birçok kişi Muğla belediyesinin hangi parti tarafından yönetildiğini merak etmeye başladı. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Muğla belediye başkanı olarak gelen Osman Gürün hangi partiden seçildi? Muğla Belediyesi hangi parti? Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün hangi partiden seçildi? Sorularını sizler için yanıtladık.

MUĞLA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Milyonfest festivalinin iptal edilmesini kararıyla ilgili olarak insanların en merak ettiği sorulardan biriside Muğla belediyesini hangi parti yönetiyor? Oldu. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde seçilen Osman Gürün, yüzde 36'lık bir oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisinden seçilmeyi başardı. 2019 Türkiye yerel seçimlerinden önce görev alan Osman Gürün Muğla belediye başkanlığına devam etti.

Ayrıca festivalin iptal edilmesine ilişkin Fethiye belediye başkanı Alim Karaca şu açıklamalarda bulundu;

"Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı'nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi'nin İnlice Plajı'ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum"