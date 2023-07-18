Muğla-Aydın Karayolu'nda Otomobil Tamamen Yandı

Muğla-Aydın Karayolu Akçaova mevkiinde otomobilde başlayan yanın sonrası araç tamamen yandı. Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi çıkışında seyir halinde iken araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracını yolun sağına yanaştırarak 112 Acil Çağrı Merkezine bili verdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç tamamen söndürülürken, yangında araç tamamen kullanılmaz hale geldi.