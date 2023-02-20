Müge Uzun Zan kimdir? Müge Uzun Zan kaç yaşında, nereli? Gökhan Zan'ın eşi Müge Uzun Zan kim?
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A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Hatay doğumlu futbolcu Gökhan Zan, depremde yıkıma uğrayan memleketi için günlerce yardımda bulundu. Adından söz ettiren isim Gökhan Zan'ın eşi ise merak edildi. Peki, Müge Uzun Zan kimdir? Müge Uzun Zan kaç yaşında, nereli? Gökhan Zan'ın eşi Müge Uzun Zan kim?
Uzun yıllar A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını terleten eski defans oyuncusu Gökhan Zan, 7.7'lik depremde yıkıma uğrayan memleketi Hatay'dan yürek yakan çağrıda bulundu. Merak edilenler arasında ise Gökhan Zan'ın eşi yer aldı. Peki, Müge Uzun Zan kimdir? Müge Uzun Zan kaç yaşında, nereli? Gökhan Zan'ın eşi Müge Uzun Zan kim?
MÜGE UZUN ZAN KİMDİR?
Müge Uzun Zan, futbolcu Gökhan Zan'ın eşidir. 3 Eylül 2021 tarihinde dünya evine girdiler.