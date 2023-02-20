Müge Uzun Zan kimdir? Müge Uzun Zan kaç yaşında, nereli? Gökhan Zan'ın eşi Müge Uzun Zan kim?

A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Hatay doğumlu futbolcu Gökhan Zan, depremde yıkıma uğrayan memleketi için günlerce yardımda bulundu. Adından söz ettiren isim Gökhan Zan'ın eşi ise merak edildi. Peki, Müge Uzun Zan kimdir? Müge Uzun Zan kaç yaşında, nereli? Gökhan Zan'ın eşi Müge Uzun Zan kim?