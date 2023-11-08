ATV ekranlarının sevilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu olan Yusuf Kavuk ve Derya Altun merak ediliyor. Son günlerde gündemde yer alan isimlerin kim oldukları araştırılıyor. Peki, Müge Anlı Yusuf Kavuk kimdir? Yusuf Kavuk ve Derya Altun olayı nedir, bulundu mu?

Müge Anlı Yusuf Kavuk kimdir? Yusuf Kavuk ve Derya Altun olayı nedir, bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Yusuf Kavuk olayının perde arkası detayları araştırıldı. İzleyicilerin gündeminde ise Müge Anlı Yusuf Kavuk kimdir? Yusuf Kavuk ve Derya Altun olayı nedir, bulundu mu? soruları yer alıyor.

MÜGE ANLI YUSUF KAVUK KİMDİR?

Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un Bursa'da kaybolduğu iddiası ile programa başvuruldu. Yusuf Kavuk'un Alaçatı'da aşçılık yaptığı dönemde tanıştığı Derya Altun ve Altun'un kardeşleriyle kurduğu arkadaşlık ilişkisi ise dikkat çekti. Evli olan Derya Altun ile Yusuf Kavuk'un ilişkisi olduğu ise öne sürülenler arasında yer aldı.

Yusuf Kavuk'u son gören isim ise patronu Arsen Bey olmuş. Arsen Bey'in açıklamasında ise "Yusuf'un telaşlı bir hali yoktu. Bir arkadaşından da bahsetmedi" sözleri yer aldı.

Sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söyledi"