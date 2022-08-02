Müge Anlı ile Tatlı Sert, Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün atv'de yayınlanan Türk televizyon programıdır. Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor 2022? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Yeni sezon Ağustos'ta mı?

MÜGE ANLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Müge Anlı hafta içi her gün sabah saatlerinde ATV ekranlarında yayınlanıyor. Yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıl yani 2021'de yeni sezon Ağustos ayının sonlarına doğru başlamıştı. Aynı şekilde bu sezon de Ağustos ayının son haftalarında başlaması bekleniyor. Yapılan tahminlere göre Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonunun 22 Ağustos veya 29 Ağustos Pazartesi günlerinde başlayacağı düşünülüyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.